Gera/Nordhausen. Beim europaweiten Aktionstag gegen Hass und Hetze im Internet hat die Polizei am Dienstag auch Objekte in Gera und Nordhausen durchsucht.

Razzien gegen Hasskriminalität – Polizei durchsucht fünf Objekte in Thüringen

Am europaweiten Aktionstag gegen Hass und Hetze im Internet erfolgten in Thüringen fünf Durchsuchungen.

In Gera klopften am frühen Dienstagmorgen Polizisten bei einem 18-jährigen und einem 29-jährigen deutschen Verdächtigen. Während der Durchsuchungen konnten Speichermedien sichergestellt werden, sagte eine Polizeisprecherin dieser Zeitung.

Im Bereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen kam es zu weiteren drei Razzien. Auch diese seien erfolgreich gewesen, bestätigte die Polizei. Es konnten vor allem Smartphones gesichert werden. Die beschlagnahmte Technik soll das Landeskriminalamt in Erfurt auswerten.

BKA koordiniert bundesweit 83 Durchsuchungen bei 96 Verdächtigen

Deutschlandweit wurden unter Leitung des Bundeskriminalamtes 83 Wohnungen und Objekte in elf Bundesländern durchsucht, um Laptops oder Mobiltelefone für den Tatnachweis zu finden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen insgesamt 96 Beschuldigte, die Hassbotschaften über das Internet verbreitet haben sollen. Festnahmen soll es keine gegeben haben.

Koordiniert durch Europol ging die Polizei an diesem Tag in sechs weiteren europäischen Ländern ebenfalls gegen Hasskriminalität in den sozialen Medien vor.