Rechte Schmierereien in Apolda - Einbrecher durchwühlen Blankenhainer Tafel

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Einbrecher durchwühlen Blankenhainer Tafel

In der Zeit vom 14. August, 12 Uhr, bis zum 16. August, 7.35 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zur Blankenhainer Tafel in der Christian-Speck-Straße. In einem Büro wurden die Schränke durchwühlt und Geldkassetten aufgebrochen. Die Türen zum Lagerraum sowie einem weiteren Büro wurden ebenfalls geöffnet und stark beschädigt. Insgesamt wurden 323,50 Euro sowie eine Geldbörse mit 40 Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Metergroßes Graffiti

In der Zeit vom 13. August, 14 Uhr, bis zum 16. August, 6.30 Uhr, wurde auf dem Boden vor dem Eingangsbereich der Thüringer Verwaltungsschule, Hinter dem Bahnhof, in Weimar ein Graffiti in der Größe von 5 x 1,5 Meter mit hellblauer/türkiser Farbe gesprüht.

Ein weiteres Graffti in schwarzer Sprühfarbe wurde am 17. August gegen 5 Uhr an der Ladezone des DNT in der Größe von 1 x 0,5 Meter festgestellt. Tatzeitraum liegt hier zwischen 2:30 Uhr bis 4:30 Uhr. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit noch nicht bekannt.

Rechte Schmierereien in Apolda

In der Nacht zum 16. August wurden durch einen Sicherheitsdienst im Auftrag der Stadtverwaltung in der Apoldaer Promenade an und im Umfeld einer Sitzgruppe nahe des Friedensteichs diverse Schmierereien mit rechtsradikalem Hintergrund festgestellt. Die Kriminalpolizei Jena bittet darum, dass sich Personen, die sachdienliche Hinweise geben können unter der Telefon-Nummer 03641-810 melden.

Unfall mit hohem Schaden in Apolda

An der Kreuzung Stobraer Straße/Carolinenstraße in Apolda kam es am 16. August gegen 16 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Der 65-jährige Geschädigte im Ford fuhr auf der Stobraer Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Carolinenstraße abbiegen, währenddessen ein 57-jähriger Mann mit einem Dacia auf der Carolinenstraße fuhr. Er wollte links auf die Stobraer Straße auffahren und tastete sich daher langsam vor, übersah dabei dennoch den vorfahrtsberechtigten Ford, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Jedoch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.500 Euro.

