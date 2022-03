Reizgas ins Gesicht gesprüht: Mann will in Pößneck Maske im Supermarkt nicht tragen und verletzt Mitarbeiterin

Pößneck. In einem Supermarkt in Pößneck hat sich ein 42-Jähriger geweigert, eine Maske zu tragen. Als er den Laden verlassen soll, entwickelt sich ein Handgemenge, bei dem eine Mitarbeiterin verletzt wird.

Am Donnerstagabend eskalierte in Pößneck eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem Kunden eines Supermarktes und einer Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe sich der Mann ohne Mund-Nasen-Schutzes im Supermarkt aufgehalten und wurde daraufhin vom Sicherheitsdienst angesprochen und gebeten, sich entsprechend der Vorschrift zu verhalten oder das Geschäft analog der geltenden Hausordnung zu verlassen.

Als der 42-Jährige der mehrmaligen Aufforderung nicht nachkam, habe sich ein Streit sowie ein Gerangel entwickelt und der Mann wurde aus dem Geschäft geschoben. Dabei habe der Mann einer Sicherheitsdienst-Mitarbeiterin Reizgas ins Gesicht gesprüht, wodurch die 40-Jährige verletzt wurde. Gegen den 42-Jährigen sei eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung erstattet worden. Das Reizgas-Spray wurde sichergestellt.