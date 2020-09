In einem für Angler beliebten See zwischen Remda und Breitenheerda im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein Angler untergegangen.

Remda. Ein Angler ist in einem See bei Remda ums Leben gekommen. Mit Booten, Tauchern und einem Hubschrauber waren bis zu 60 Rettungskräfte für die Suche nach dem Mann eingesetzt.

Vergeblicher Großeinsatz der Rettungskräfte: Angler ertrinkt in See

In einem für Angler beliebten See zwischen Remda und Breitenheerda im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist Sonntagabend ein Angler untergegangen. Der Mann wurde noch am Abend tot aus dem Gewässer geborgen.

Er sei im Wasser unterwegs gewesen und kurze Zeit später plötzlich verschwunden. Ein Zeuge informierte die Rettungskräfte. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen mit Rettungsbooten blieben lange Zeit erfolglos. Weitere Kräfte aus den umliegenden Wehren wurden zur Unterstützung angefordert.

Mit Rettungsboote Gewässer abgesucht

Möglicherweise sei der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme zu Fall gekommen. Neben zahlreichen Feuerwehren war auch ein Notarzt mit Rettungswagen im Einsatz. Auch die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Gera wurde angefordert.

Ein Polizeihubschrauber brachte zwei Rettungstaucher von der Wasserrettung der Berufsfeuerwehr Gera an die Einsatzstelle und unterstützte die Kräfte aus der Luft. Kurze Zeit später trafen auch Einsatzfahrzeuge mit weiteren Rettungstauchern aus Gera ein.

Dunkelheit und abrupt abfallende Wassertiefe erschweren Arbeit

Erschwert hat die Arbeiten die eintretende Dunkelkeit. Das Gebiet musste großflächig ausgeleuchtet werden. Außerdem fällt die Wassertiefe nach rund 10 Metern Ufer abrupt weiter ab, sodass keine Kräfte weiter vor ins Wasser geschickt werden konnten.

Es dauerte nicht lange, dann wurde der leblose Körper des Mannes im See von den Tauchern gefunden. Da zuerst vermutet wurde, dass der Einsatz eine längere Zeit andauern würde, wurde der Sanitäts- und Betreuungszug des Landkreises für die Absicherung und Betreuung alarmiert. Dieser konnte später den Einsatz abbrechen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es waren laut Einsatzleiter der Feuerwehr rund 60 Kräfte an den Maßnahmen beteiligt.

