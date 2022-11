Renitente Hausbewohnerin verursacht Wasserschaden und muss von Polizei gefesselt werden

Schmalkalden. Ein Wasserschaden hat in Schmalkalden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Verursacherin zeigte sich wenig kooperativ und musste sogar gefesselt werden.

Ein Wasserschaden führte Sonntagnachmittag zu einer Nottüröffnung in einer Wohnung in Schmalkalden. Nach Angaben der Polizei tropfte das Wasser bereits durch die Decke in mehrere Wohnungen des Mehrfamilienhauses.

Da die Mieterin selbst ihre Türe nicht öffnete, sahen sich die anderen Bewohner gezwungen, die Polizei einzuschalten. Die Polizisten drohten vor Ort mehrfach die Wohnungsöffnung an und setzten diese schließlich mit Hilfe der Feuerwehr um.

Die 42-jährige Wohnungsinhaberin wurde in ihren eigenen vier Wänden angetroffen. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens habe sie gefesselt und anschließend in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus eingeliefert werden müssen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Behebung des Schadens.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.