Rentner fällt Baum auf Hochspannungsleitung und eigenes Auto

So hatte sich der Rentner die Baumfällung sicher nicht vorgestellt (Symbolbild).

Breitungen. Die Baumfällaktion eines Rentners ist in Südthüringen gründlich schief gegangen. So hoch wird angerichtete Schaden geschätzt.

Ein 71-Jähriger hat am Dienstagnachmittag eine Douglasie auf seinem Grundstück in Breitungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gefällt – mit erheblichen Folgen. Denn der Baum fiel anders als geplant auf eine Hochspannungsleitung und landete zu allem Übel anschließend auf dem Auto des Seniors. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

An der Hochspannungsleitung entstand demnach ein Schaden von etwa 5000 Euro. Zur Höhe des Schadens am Auto wurden keine Angaben gemacht.. Verletzt wurde niemand.

