Retter in der Not bei Nordhausen: Polizisten retten Kätzchen mit Mortadella

Nordhausen. Am Samstag haben zwei Autobahnpolizisten bei Nordhausen ein Kätzchen unter einem Lkw retten können. Das gelang ihnen mit einem einfachen Brotaufschnitt.

Samstagabend haben zwei Polizisten bei Nordhausen eine Katze gerettet. Bei einer Streifenfahrt fuhren die beiden Beamten der Autobahnpolizei über den Parkplatz Kesselberg an der A 38. Dabei entdeckten sie eine junge Katze, die unter den geparkten Lkw herumstreunte. Die sechs Monate alte Katze ließ sich laut Polizei nicht so leicht einfangen, weshalb die Beamten zu anderen Mitteln zurück greifen mussten.

Mit Mortadella-Aufschnitt ließ sich die Katze vom Autobahnpolizisten fangen. Foto: Autobahnpolizei

Die Polizistin versuchte das Tier mit dem Mortadella-Belag ihres Pausenbrotes anzulocken, was auch sehr gut gelang. Während die Katze nach dem Aufschnitt schnappte, konnte der Polizist das Tier fangen. Es wurde dann weg vom Autobahnparkplatz in das Tierheim in Nordhausen gebracht.