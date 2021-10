Rettungshubschrauber bringt 23-Jährigen nach Unfall auf A71 nach Suhl

Stadtilm. Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus dem Ilm-Kreis ist Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der A71 in Richtung Sangerhausen Höhe der Anschlussstelle Stadtilm schwer verletzt worden.

Ein 23-jährigen Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf der A71 schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. "Nachdem der junge Mann andere Autofahrer verboten rechts überholt hatte, fuhr er beim Wieder-nach-links-Einordnen auf einen Pkw auf und stürzte", teilte die Polizei am Samstag mit. Der Unfall habe sich am Nachmittag auf der Höhe der Anschlussstelle Stadtilm (Ilm-Kreis) ereignet - der 23-Jährige kam ins Krankenhaus Suhl.

Der Sachschaden lag nach ersten Schätzungen bei rund 15.000 Euro. Die Gegenfahrbahn nach Schweinfurt blieb für die Landung des Rettungshubschraubers knapp 30 Minuten voll gesperrt.

