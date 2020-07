Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rettungshubschrauber mit Laserpointer geblendet

Einen schlechten Scherz erlaubte sich eine bisher unbekannte Person am Freitagabend in der Nähe von Straußfurt im Landkreis Sömmerda. Wie die Polizei am Montag informierte, sei ein Rettungshubschrauber gerade auf dem Weg zu einem Einsatz nach Erfurt gewesen, als der Pilot von einem Laserpointer geblendet wurde.

Laut Polizei handele es sich dabei nicht um einen „Dummejungenstreich“, sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr.