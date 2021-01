Rund 100.000 Euro Schaden nach Feuer in Erfurter Wohnhaus

Hoher Sachschaden bei Brand in Erfurt

An einem Einfamilienhaus in Erfurt-Bischleben stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. 34 Kameraden der Feuerwehr hatten bis in den Morgen mit den Löscharbeiten zutun. Der Schaden wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt.

Foto: MARCUS SCHEIDEL