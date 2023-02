Händler in Saalfeld warnen vor Trickbetrüger „Filz-Sepp“

Saalfeld-Rudolstadt. Ein „Händler“ hinterließ bei Blumen- und Geschenkeläden im Städtedreieck ein Höchstmaß an Unzufriedenheit. Er selbst streitet alle Vorwürfe ab und droht.

Inhaber von Blumen- und Geschenkartikel-Läden in Saalfeld warnen vor einem Trickbetrüger. Der Mann ist offenbar bundesweit tätig und hat es bereits zu einer gewissen überregionalen Bekanntheit gebracht: Das Börsenblatt, das Verbandsorgan des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, titelt zu dem äußerst redegewandt und selbstsicher auftretenden „Verkäufer“ mit Anspielung auf das Material seiner Waren: „Warnung vor dem ,Filz-Sepp’“. In dem Börsenblatt-Artikel heißt es, der gepflegt wirkende Mann, circa Mitte bis Ende 40, verwickele den Ladenbetreiber in ein Gespräch und lege dann „blitzschnell“ ein Bestellformular zur Unterschrift vor, bei dem das Kästchen „Vorkasse“ bereits angekreuzt sei. Unterschreibe der Ladenbetreiber, komme später „das böse Erwachen“.

Boris R.: „Das habe ich nie gesagt. Das ist unter meinem Niveau.“

Wie Ladenbetreiber dieser Redaktion bestätigten, habe Boris R. bei Blumen- und Geschenkartikel-Läden in allen drei Dreiklangstädten - Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg - vorgesprochen. „Der grast hier alles ab“, erklärte eine Händlerin, die ihren Namen nicht veröffentlicht sehen will. Der Grund: „Ich habe Angst.“ Möglicherweise nicht von ungefähr: Der Ehemann einer Ladenbetreiberin aus Sachsen-Anhalt berichtete dieser Redaktion, Boris R. habe seiner Frau mit einer Vergewaltigung gedroht und sie als „ostdeutsche Hungerleiderschlampe“ bezeichnet. Dazu erklärte der Recherchen zufolge in der Oberpfalz (Bayern) geborene Boris. R. am Mittwoch telefonisch gegenüber dieser Redaktion: „Das habe ich nie gesagt. Das ist unter meinem Niveau.“

Die Landespolizei-Inspektion (LPI) in Saalfeld teilte auf Anfrage mit, es lägen „mehrere Verfahren in dem Zusammenhang vor“. LPI-Pressesprecherin Stefanie Kurrat teilte mit: „Die Anzeigen aufgrund des Verdachts des Besonders schweren Falls des Betrugs (z.B. u.a. überteuert Waren zu verkaufen) liegen in der LPI Saalfeld im niedrigen, einstelligen Wert.“ Die Verfahren würden bei der Kriminalpolizei in Saalfeld zusammengezogen und entsprechend bearbeitet. „Es gibt allerdings auch überregionale Bezüge“, so die Polizeisprecherin.

Die Schilderungen der Ladenbetreiber ähneln sich: Der Mann sei „der geborene Verkäufer“, heißt es. Er könne „einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen“. Er sei „authentisch, sonst hätten wir es nicht gemacht“. Seine Waren sei vorgeblich von handgemachter italienischer Qualität, stelle sich jedoch als billige China-Ware heraus. Ein Händler erklärte, er habe hinterher hören müssen, dass er die sechsfache Menge bestellt habe, als ursprünglich angenommen, freilich auch zum sechsfachen Preis. Die Gesamtsumme im vierstelligen Bereich habe er überwiesen, nachdem der „Verkäufer“ ihm mit italienischen Anwälten und einer Stornogebühr von 55 Prozent gedroht habe. Gerichtsstand sei Italien „und Du weißt, was italienische Anwälte kosten“, habe Boris R. erklärt. Auf die Frage, ob er wieder etwas von Boris R. kaufen würde, antwortete ein Ladenbesitzer: „Auf jeden Fall nicht!“

Ein Betroffener: „Man kann jedem nur wirklich raten: Finger weg!!!!!“

Die Firma, die Boris R. zunächst betrieb oder vertrat, heißt „Stoffjuwel“ und ist in Werder/Havel (Brandenburg) gemeldet. Die Internet-Rezensionen von Betroffenen für „Stoffjuwel“ sind eindeutiger Natur. „Man kann jedem nur wirklich raten: Finger weg!!!!!“ lautet ein Eintrag. Ein weiterer: „Es ist furchtbar, dass man solchen Spitzbuben nicht das Handwerk legen kann. Leute Achtung!!!!“ Noch vor fünf Tagen schrieb jemand: „Achtung Abzocke!!!“

Boris R. wies gegenüber dieser Redaktion alle Vorwürfe von sich: „Ich habe niemanden betrogen.“ Und: „Ich habe ordentliche Ware geliefert.“ Er erklärte: „Das ist Kaufreue. Die versuchen, sich da raus zu lügen.“ Und: „Im Endeffekt hat jeder einen Vertrag, wo alles draufsteht.“ Werden diese Verträge nicht erfüllt, kämen „viele unangenehme Dinge“ auf die Ladenbesitzer zu, droht Boris R.. „Die werden Post von Anwälten aus Italien bekommen.“ Zum Thema Vorstrafen befragt, antwortete Boris R.: „Ja, ich bin vorbestraft, aber nicht wegen Trickbetrügerei, sondern wegen Bankrotts.“ Mit der Information konfrontiert, dass die Stadt Regensburg ein Gewerbeverbot gegen ihn erlassen habe, sagte Boris R.: „Das ist richtig, aber das wird geklärt.“ Der Hintergrund dessen sei lediglich „steuerliche Unzuverlässigkeit“. Boris R. weiter: „Das Gewerbeverbot ist rechtskräftig.“

Daraus solle jedoch niemand den Schluss ziehen, dass die Verträge mit ihm ungültig seien, denn es handele sich „um ein behördliches Gewerbeverbot, kein gesetzliches“. Die Verträge, die er als Angestellter der in Bozen (Italien) ansässigen Firma „Lana Green“ gemacht habe, seien rechtskräftig. „Selbstverständlich bin ich vertragsfähig“, betont Boris R. Auf die Frage, warum bei der Internetsuche mit der Suchmaschine Google zum Suchbegriff „Lana Green“ nur die Seite einer künstlerischen Zeichnerin auftauche, nicht aber die Firma, antwortete Boris R.: Die von ihm genannte Firma habe eine Internetseite, jedoch sei diese mit Google nicht zu finden, weil er Google ablehne und zwar aus diesem Grund: „Google ist ne Mafia!“

