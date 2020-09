Saalfelder Klinikchefin starb vermutlich erst am Wochenende

Durch einen Feldweg wird ein knappes Dutzend Gartengrundstücke unterhalb des Spitzberges erschlossen. Von seinem Ende hat man einen Blick auf den „verträumten Spielplatz“ und die in den 1950er Jahren errichteten Gebäude der Thüringen-Klinik in Saalfeld. In diesem Bereich fanden Polizeikräfte am Sonntag den leblosen Körper von Manuela Faber.

Könnte man sich einen Platz zum Sterben aussuchen, dieser hier käme definitiv in Betracht. Vom Wachserzweg am Stadtrand von Saalfeld führt ein Feldweg vorbei an einem knappen Dutzend Gartengrundstücken leicht ansteigend hinauf zu einer Baumgruppe. Der Westwind mischt die Waldluft vom Spitzberg mit dem Geruch des frisch gepflügten Ackers nebenan. Über den „verträumten Spielplatz“ geht der Blick zu den Häusern am Fürstenhuther Stollen. Über dem Acker erheben sich die beiden Türme der Thüringen-Klinik. Hier, unter Erlen und Ahornbäumen, keine 300 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt, wurde Manuela Faber am Sonntag durch Polizeikräfte tot aufgefunden. Die Sektion des Leichnams beantwortet jetzt ein paar der Fragen, die sich daraus ergeben.