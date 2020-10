Säure in Kirchheim verspritzt - Anwohner und Kindergarten vorsorglich gewarnt

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz in der Arnstädter Straße in Kirchheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben Unbekannte gegen 4.30 Uhr zwei Fensterscheiben eines Veranstaltungsgebäudes mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Danach sprühten die Täter vermutlich durch einen Torspalt eine übelriechende säurehaltige Substanz in den Innenhof.

Gefahrstoffzug der Feuerwehr im Einsatz

Der Gefahrstoffzug der Feuerwehr war im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden und konnten in den Gebäuden bleiben bzw. zurückkehren. Die Polizei warnte vorsorglich die Anwohner sowie Kindergarten und Schule mit Lautsprecherdurchsagen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Für kurze Zeit wurde die Arnstädter Straße voll gesperrt.

Am Vormittag bestehe keine Gefahren für Personen und Gebäude, heißt es von der Polizei. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen- und Fahrzeugbewegungen werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 20386451 entgegengenommen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen