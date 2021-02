Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Hörselgau. (Symbolbild)

Sattelzug in Hörselgau beschädigt - Täter ist geflüchtet

In Hörselgau bei Gotha ist in der Nacht zu Donnerstag ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Straße Marktal parkte gegen 23.10 Uhr ein Sattelzug, der durch ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Gotha zu melden: 03621/781124.

