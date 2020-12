Sauer auf Handwerker – Mann zückt aus Ärger Gasdruckpistole

Ein Mann lädt eine Schreckschuss-Pistole. In Steinach hat ein Rentner Handwerker mit einer Gasdruckpistole bedroht (Symbolfoto).

Steinach. Ein Rentner hat Handwerker in Südthüringen mit einem echt aussehenden Revolver bedroht. Die riefen die Polizei.

Aus Ärger über Handwerkerleistungen hat ein Rentner in Steinach (Kreis Sonneberg) einen echt aussehenden Revolver gezückt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stand der 70-Jährige mit der Waffe an der Wohnungstür, als die Handwerker bei ihm am Freitag arbeiten wollten. Sie alarmierten die Polizei.

Ein Beamter beruhigte den alkoholisierten Mann telefonisch und brachte ihn dazu, die Waffe einem Polizisten vor der Haustür zu übergeben.

Laut Polizei handelte es sich um eine Gasdruckpistole, für die keine Erlaubnis nötig ist. Sie wurde sichergestellt. Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen Bedrohung. Den Angaben zufolge hatte sich der 70-Jährige von der Handwerkerfirma rechtswidrig behandelt gefühlt.

