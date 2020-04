Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schafe in Bleicherode wohl regelrecht hingerichtet

Ein mutmaßlicher Fall von Tierquälerei in Bleicherode beschäftigt die Polizei seit Montag. In der Nacht zuvor waren Unbekannte über einen Wildgatterzaun in ein Gartengrundstück an der Niedergebraer Straße eingedrungen, auf dem Kamerunschafe weideten.

Der oder die Täter sollen zwei Tiere regelrecht hingerichtet, die Köpfe abgetrennt und liegen gelassen und die Körper komplett mitgenommen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Diebstahls, erklärte Sprecherin Fränze Töpfer am Mittwoch auch mit Blick auf ein drittes, nicht mehr auffindbares Schaf.

Die abgetrennten Tierköpfe werden im Landesveterinäramt in Bad Langensalza untersucht. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Montag ein oder mehrere Personen auf dem Grundstück gesehen haben. Erreichbar ist sie telefonisch unter 03631/960.

