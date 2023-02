Scheunenbrand im Altenburger Land - Wind machte Löscharbeiten schwierig

Schmölln. In Schmölln haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Scheunen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache in einer der beiden Scheunen aus.

Eine Scheune ist in Schmölln in Flammen aufgegangen. Gegen 0.35 Uhr ging die Brandmeldung in der Alten Dorfstraße im Ortsteil Sommeritz bei der Rettungsleitstelle ein. Einsatzkräfte rückten aus. Als diese vor Ort eintrafen, stand eine der beiden Scheunen bereits in Vollbrand. Nach Angaben der Polizei griffen die Flammen auf eine benachbarte Scheune und einen Baum über; den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es jedoch, die weitere Ausbreitung auf ein Wohnhaus zu verhindern. Den Anwohnern (52 und 53 Jahre alt) gelang es noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, das Haus selbstständig und unverletzt zu verlassen.

Wind machte die Löscharbeiten am Morgen schwierig. Weil sich immer wieder Glutnester entzündeten, blieb die Feuerwehr am Morgen vor Ort. Für den Einsatz ist die Straße komplett gesperrt worden.

Wie es zu dem Brand in der Nacht zu Donnerstag im Ortsteil Sommeritz kam, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen.

Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. (Anm. d. Red.: Wir haben diesen Sachverhalt nun korrigiert. In einer früheren Fassung war von 100.000 Euro Schaden die Rede.)

