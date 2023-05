Am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr brannte es in Zeulenrodas Innenstadt. Nun ist eine große Hilfsaktion für die betroffenen Bewohner angelaufen.

Großbrand in Zeulenroda-Triebes: Schicksal berührt über Stadtgrenzen hinaus

Zeulenroda-Triebes. Der Brand am Dienstagmorgen hat für sieben Familien aus Zeulenroda-Triebes alles verändert. Ihre Wohnungen sind zerstört. Bürger der Stadt helfen.

Mit 5000 Euro unterstützt die Ostthüringer Zeitung (OTZ) die Spendensammlung für die Opfer des Brandes am Dienstagmorgen in Zeulenroda-Triebes. Spontan habe sich die Ostthüringer Zeitung dazu entschlossen 5000 Euro für die Brandopfer zu spenden.

Ostthüringer Zeitung hilft mit 5000 Euro

Das alles passiert innerhalb der durch unsere Zeitung ins Leben gerufenen Spendenaktion „Thüringen hilft“. Durch die Geldspenden der Bürger konnten vielen Familien in Notsituationen schon geholfen werden. Am 28. Juni, um 16 Uhr, findet auf der Seestern Panorama-Bühne am Zeulenrodaer Meer mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt ein Benefizkonzert im Rahmen der Aktion „Thüringen hilft“ statt.

Jeder Geldbetrag hilft den Betroffenen

Jeder Geldbetrag hilft den Menschen, die beim Brand in Zeulenroda am vergangenen Dienstagmorgen wirklich alles verloren haben.

Zu ihnen gehören auch Sindy und Philip Rohleder. Die alleinerziehende Mutter und ihr 14-jähriger Sohn funktionieren auch zwei Tage nach dem schrecklichen Brand. Die OTZ durfte am Donnerstag zu ihnen kommen. In ihrer neuen Wohnung schallt es, da sie noch ziemlich leer ist. Doch das ist für die beiden keinesfalls das Schlimmste.

Zeulenrodaer alleinerziehende Mutter blickt nach vorn

Vielmehr betont die Zeulenrodaer Mutter, dass sie dankbar ist, dass sie gesund sind und ein Dach über dem Kopf haben. Sie wissen sehr wohl, die Bereitschaft der vielen Bürger, die sie durch Sach- und Geldspenden und Mann Power unterstützen, zu schätzen. Ein Sofa und ein Tisch stehen in der Stube. Das sind alles Spenden von Bürgern, die in den vergangenen Tagen spontan sich zusammengefunden haben und einfach versuchen zu helfen.

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Es war der Schreck in der Morgenstunde, als eine Bewohnerin der Schleizer Straße 13 in Zeulenroda ein lautes Knistern vernahm. Foto: Feuerwehr Zeulenroda

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Beim Öffnen der Rollos sah sie den Feuerschein. Foto: Feuerwehr Zeulenroda

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Gleichzeitig hatte auch die Bewohnerin des sich unmittelbar daneben befindlichen Wohnhauses ein unbekanntes Knistern wahrgenommen. Foto: Feuerwehr Zeulenroda

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Sekunden später hätten die Rauchmelder ein Signal gesendet, und die Sirene in Zeulenroda alarmierte die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda. Foto: NEWS5 / DESK / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Für die Bewohner galt es nun, sich in Sicherheit zu bringen. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Ein Ehepaar wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in das Krankenhaus Schleiz gebracht, eine Feuerwehrfrau wurde leicht verletzt. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda In der Hausnummer 13 hätten sich die Bewohner gegenseitig geweckt, so die Aussage der Mieter Stunden später. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Sie wären eine gute Wohngemeinschaft gewesen. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Das alles war am Dienstagmorgen gegen 3.08 Uhr. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Die Bewohner der Häuser Schleizer Straße 11, 13, 15 und 17 konnten dank des schnellen Eingreifens durch die stellvertretende Bürgermeisterin von Zeulenroda-Triebes, Heike Bergmann (IWA-Pro Region, Interessengemeinschaft Wirtschaft und Arbeit), eine Übergangsbleibe im Rathaussaal der Stadt bekommen. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Und bei aller Tragik gab es nach gut drei Stunden der Ungewissheit noch einen kleinen Lichtblick für eine Bewohnerin: Ihre zwei Katzen wurden durch die Einsatzkräfte gerettet und sie konnte sie unter Tränen wieder an sich nehmen. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Vermutlich ist das Feuer im Wohnhaus Schleizer Straße 17 oder 15 ausgebrochen und griff sehr schnell auf die benachbarten Wohnhäuser über. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda "Der Wind hat das Feuer getrieben und zudem wären die Häuser sehr eng verbunden. Möglicherweise gibt es keine Brandmauer zwischen den einzelnen Gebäuden", so Feuerwehrchef Christian Komorowski. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Das Wohnhaus Nummer 13 (ehemalige Musikschule Zeulenroda) ist besonders hart getroffen. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Der Dachstuhl ist komplett beschädigt und auch knapp zwei Stunden nach Beginn der Löscharbeiten flammten immer wieder Glutnester in den Dachstühlen auf. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Die Freiwillige Feuerwehr aus dem benachbarten sächsischen Pausa war mit der Drehleiter am Brandort. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Die Zeulenrodaer Drehleiter ist gegenwärtig zur Wartung und so forderten die Zeulenrodaer ihre Kollegen aus Sachsen an. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Zudem waren die Wehren aus Triebes, Langenwolschendorf, Auma, Niederböhmersdorf, Zadelsdorf und Arnsgrün am Dienstagmorgen im Einsatz. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Auch der Versorgungszug des Landkreises Greiz, die schnelle Einsatzgruppe, Rettungskräfte und Polizei kamen nach Zeulenroda-Triebes. Hilfreich war auch der Einsatz des Drohnenzuges des Landkreises Greiz, der aus Hohenleuben herbei eilte. So konnten immer wieder Beobachtungen aus der Luft gemacht werden, erklärt der Zeulenrodaer Feuerwehrchef. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte in diesen frühen Morgenstunden in Zeulenroda-Triebes im Einsatz. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda 19 Feuerwehrfahrzeuge waren vor Ort, und 41 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner stellten die Atemschutzträgergruppe. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Die gingen in die Wohnhäuser, um Brandnester aufzuspüren. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Während ein Teil der Feuerwehren versuchte, von der Schleizer Straße an die Brandherde heranzukommen, bezogen andere in der Goethestraße und Gartenstraße ihren Platz, weitere standen auf dem Markt und in der Schleizer Straße. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Nach gut fünf Stunden konnten Feuerwehrleute einige Sachen aus den Wohnungen holen. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Foto: Heidi Henze

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Die Schleizer Straße ab Abzweig Lindenallee bleibt wegen des Brandes noch komplett gesperrt. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Mehrere Häuser in Flammen - Fotos vom Feuerwehreinsatz in Zeulenroda Gegen 8.45 Uhr galt der Brand als gelöscht. Foto: Heidi Henze

Wohnungen der Familien sind einsturzgefährdet

Sindy und Philip gehören zu den sechs Familien der Schleizer Straße, die nicht mehr in ihre Wohnungen können, da das Haus einsturzgefährdet ist. Zudem trifft es ebenso schlimm auch eine Familie aus dem Haus Nummer 15.

Die betroffenen Familien haben alles verloren

Kaum vorstellbar ist es, vor dem Nichts zu stehen von einer Minute auf die andere. Der Satz: „Ich wollte mich am Mittwochmorgen kämmen, doch ich hatte keinen Kamm“, von Sindy Rohleder verdeutlicht einmal mehr die Situation. Es fehlt an allem Notwendigen zum Leben.

Die Schulsachen sind verbrannt, Schule hilft

Philip hat keine Schulsachen mehr. Seine gesamten Sachen sind verbrannt. In ein paar Wochen sollte er Jugendweihe haben.

Doch aufgeben zählt für sie nicht. Schule, die Arbeitsstätte von der Zeulenrodaerin und viele, viele mehr helfen den Familien. Dafür sind sie ungemein dankbar. Das Ereignis verkraftet haben sie noch lange nicht. „Dafür ist noch keine Zeit. Jetzt gilt es erst einmal zu funktionieren“, umschreibt die Zeulenrodaerin die Situation.

Große Hilfsaktion angelaufen

Schon ein paar Stunden nach dem verheerenden Band ist eine große Hilfsaktion angelaufen. Cindy Nowak, Inhaberin des Geschäftes La Musica im Zeulenrodaer City Center, aktivierte alle ihre Kräfte und organisierte. Schnell hatten sich weitere Zeulenrodaer gefunden, die tatkräftig unterstützen. Seit Mittwoch werden Sachspenden angenommen, Küchen, Lampen und Möbel werden hin- und hergefahren, teilweise vor Ort abgebaut und direkt bei den Familien in ihren neuen Wohnungen aufgebaut. Die Immobilieninhaber des City Centers stellten als Anlaufpunkt ein leerstehendes Geschäft zur Verfügung, weitere Unternehmen unterstützen mit Fahrzeugen und Ablageflächen.

Insgesamt sieben Familien betroffen

Insgesamt sieben Familien können ihre Wohnungen nicht mehr betreten. Dazu zählt auch eine Familie, die seit sieben Jahren in Deutschland lebt. Drei Kinder gehören dazu. Fast entsteht der Eindruck, dass der Familienvater mit der gesamten Situation völlig überfordert zu sein scheint. Elf, neun und sechs Jahre alt sind die Kinder, vor denen der Familienvater stark sein will. Doch ist er alleine, schießen ihm Tränen in die Augen.

Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Kennwort: Spenden für Brandopfer vom 16.05.2023, IBAN: DE 50 8305 0000 0000 0000 60