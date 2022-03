Zwischen zwei Frauen ist am Mittwoch ein Streit ausgebrochen. Auf einem Parkplatz artete das Wortgefecht zwischen beiden aus - inklusive Haareziehen, Faustschlägen ins Gesicht und Strafverfahren.

Schläge auf Supermarkt-Parkplatz: 31-Jährige hält Kontrahentin an den Haaren fest

Kindelbrück. Während eines Streits auf einem Supermarkt-Parkplatz im Landkreis Sömmerda haben sich zwei Frauen im wahrsten Sinne des Wortes in die Haare bekommen.

Auf einem Parkplatz in Kindelbrück sind Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, zwei Frauen in Streit geraten, der in einer Körperverletzung gipfelte.

Bei den Streithähnen handelt es sich um eine 19-Jährige und eine 31-jährige Frau. Zunächst hielt die 31-Jährige ihre Kontrahentin an den Haaren fest, um sie anschließend zweimal mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dabei wurde die 19-Jährige im Gesicht leicht verletzt.

Polizisten griffen die Täterin kurze Zeit später in einer angrenzenden Straße auf. Sie muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

