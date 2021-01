Die Polizei in Erfurt hatte es am Mittwoch unter anderem mit einem bekannten Schläger-Trio zu tun.

Erfurt. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern kam es am Nachmittag in einem Erfurter Einkaufscenter.

Schläger-Trio verletzt 37-Jährigen in Erfurt und flüchtet im Auto

Im Einkaufscenter in der Nordhäuser Straße gerieten am Mittwochnachmittag in Erfurt mehrere Männer aneinander. Zwei der Männer hielten sich laut Polizei vor dem Einkaufscenter auf, als sie von einem der Polizei bekanntem Trio angegriffen wurden.

Demnach soll eine noch nicht geklärte Streitigkeit aus der Vergangenheit der Grund für die anschließenden Schläge gewesen sein. Drei der Männer sollen dabei auf einen 37-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Auseinandersetzung ging zudem eine Tür zu Bruch, wobei Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand.

Mit einem Auto flüchtete das Trio im Anschluss. Ein 32-Jähriger konnte als Fahrer des Fluchtwagens von der Polizei ermittelt werden. Er und ein 10 Jahre jüngerer Mann konnten an deren Wohnanschrift angetroffen werden.

Es stellte sich heraus, dass das Auto keinen Versicherungsschutz hatte. Die entsprechenden Anzeigen wurden von der Polizei angefertigt.