Kind verletzt sich bei der Vollbremsung eines Schulbusses in Südthüringen. (Symbolbild)

Schulbus in Südthüringen muss Vollbremsung hinlegen: Kind verletzt

Wasungen. Aufgrund von einem mittig fahrenden Pkw musste ein Schulbus in Südthüringen am Dienstagmorgen abrupt bremsen. Ein 9-jähriges Kind wurde verletzt.

Verletzt wurde ein 9-jähriges Kind am Dienstagvormittag in Südthüringen als ein Schulbus unvermittelt bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auf der Bundesstraße 19 von Wasungen in Richtung Walldorf auf Höhe des Postverteilzentrums kam den Fahrer des Schulbusses nach Polizeiangaben ein Pkw entgegen.

Der bisher Unbekannte steuerte sein Auto in die Mitte der Straße. Der Busfahrer wich nach rechts aus und bremste voll ab, um den Zusammenstoß zu vermeiden.

Durch die Vollbremsung verletzte sich ein 9-jähriges Kind leicht. Der Fahrer des weißen Kleinwagens fuhr einfach weiter. Die Polizei Schmalkalden-Meinigen bittet Zeugen darum, sich zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.