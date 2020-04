Gefell. Am Freitag wurde der Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebs in Gefell bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt.

Schwerer Arbeitsunfall im Saale-Orla-Kreis - Mann zwischen tonnenschweren Stahlseilrollen eingeklemmt

Am Freitag gegen 09:30 Uhr ereignete sich in einem metallverarbeitenden Betrieb in Gefell ein Arbeitsunfall.

Ein Mitarbeiter betrieb einen mit einer etwa vier Tonnen schweren Stahlseilrolle beladenen Kran. Dabei schwenkte die Rolle seitlich aus und quetschte kurzzeitig einen anderen Mitarbeiter zwischen dieser und einer weiteren Stahlseilrolle ein, so die Polizei.

Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

