Auf regennasser Straße musste die Mellinger Feuerwehr am Dienstagnachmittag die Spuren des schweren Unfalls beseitigen.

Mellingen. Kurz hinter der Bahnunterführung bei Mellingen gerät ein Skoda in den Gegenverkehr. Beide Fahrer verletzen sich schwer.

Schwerer Unfall in einer berüchtigten Kurve bei Mellingen

Zwei Schwerverletzte und zwei Auto-Totalschäden waren die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 87 zwischen Mellingen und Umpferstedt. Ein aus Richtung Mellingen kommender Skoda Octavia geriet kurz nach 16 Uhr in der Linkskurve hinter der Bahnunterführung aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur und krachte frontal in einen entgegenkommenden Audi A3.

Die Audi-Fahrerin und der Mann im Octavia wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachten Rettungswagen und Notarzt sie in eine Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr Mellingen sicherte zunächst die Unfallstelle ab, anschließend nahm sie auslaufende Betriebsstoffe der Autowracks auf und reinigte die Fahrbahn von Trümmerteilen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Straße für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt, danach durfte der Verkehr zumindest wieder wechselweise auf einer Spur passieren.

Beide Autos sind wirtschaftliche Totalschäden, Abschleppunternehmen holten sie ab. Die Höhe des Schadens wurde zunächst noch nicht bekannt, zur Unfallursache ermittelt die Polizeiinspektion Weimar. In jedem Fall ist es nach Auskunft der Feuerwehr nicht der erste schwere Crash an dieser Stelle. Oft unterschätzen Fahrer die Kurve oder das Gefälle.

Ein aus Richtung Mellingen kommender Skoda Octavia geriet kurz nach 16 Uhr in der Linkskurve hinter der Bahnunterführung aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur und krachte frontal in einen entgegenkommenden Audi A3.

Die Audi-Fahrerin und der Mann im Octavia wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachten Rettungswagen und Notarzt sie in eine Klinik.

Die Freiwillige Feuerwehr Mellingen sicherte zunächst die Unfallstelle ab, anschließend nahm sie auslaufende Betriebsstoffe der Autowracks auf und reinigte die Fahrbahn von Trümmerteilen.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Straße für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt, danach durfte der Verkehr zumindest wieder wechselweise auf einer Spur passieren.

