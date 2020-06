Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Unfallopfer am Freitagvormittag in die Klinik nach Jena geflogen.

Schwerer Unfall in Rudolstadt

Ein schwerer Unfall auf einem privaten Grundstück in Rudolstadt war am Freitagvormittag Grund für den Einsatz von Rettungskräften. Das Opfer, eine Frau, Jahrgang 1969, hatte sich bei einem Sturz von einer Leiter lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber des ADAC von der Bleichwiese in die Klinik nach Jena geflogen.

Die Polizei war vor Ort. Ein Zusammenhang mit einer Straftat konnte nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen werden.