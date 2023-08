Schwerlasttransport verliert 55 Tonnen schwere Baumaschine im Ilm-Kreis

Stützerbach. Ein Schwertransport hat sich für dessen Fahrer im Ilm-Kreis zu einem Albtraum entwickelt. Das Gespann verunglückte und verlor unter anderem seine 55 Tonnen schwere Ladung.

Ein Schwerlasttransport ist im Ilm-Kreis in der zurückliegenden Nacht in einem Fiasko geendet. Wie die Polizei berichtet, war der 46-jährige Fahrer in der Dr.-G.-Barthels-Straße in Stützerbach unterwegs, um zu einer Baustelle zu gelangen.

Als er eine Linkskurve passieren wollte, fuhr sich der mit einer circa 55 Tonnen schweren Baumaschine beladene Schwertransport im weichen Untergrund neben der Fahrbahn fest. Der 46-Jährige versuchte anschließend, die kettenbetriebene Baumaschine auf die asphaltierte Straße abzuladen. Dabei rutschte sie vom Sattelanhänger ab und blieb links der Fahrbahn an einem Hang liegen. Die Baumaschine verlor dabei knapp 200 Liter Dieselkraftstoff, der durch die Feuerwehr gebunden werden musste.

Die Zufahrt zum Unfallort wurde abgesperrt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei derzeit noch nicht genau beziffern. Der 46-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Die Baumaschine sowie der Sattelanhänger müssen geborgen werden.

