Schwerverletzter nach Motorradunfall auf der B81

Harztor Ein 28-Jähriger Motorradfahrer verlor in einer Kurve bei Harztor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke.

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße B81 nahe Harztor im Kreis Nordhausen schwer verletzt.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen sagte, verlor der 28-Jährige aus dem Landkreis Göttingen am Dienstagabend in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad. Er stürzte, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke am Rande der Straße.

Durch Schlag auf Helm kurz irritiert

Nach Polizeiangaben wurde er daraufhin per Rettungswagen in einem Krankenhaus behandelt. Die Unfallstelle war am Dienstagabend für etwa eine Stunde gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Offensichtlich hatte der Mann einen Schlag auf dem Helm gespürt, was ihn kurz irritierte. Erst in der vergangenen Woche war ein Motorradfahrer auf der Strecke schwer gestürzt.

