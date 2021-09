Sechs Schneefräsen für 21.000 Euro gestohlen

Hildburghausen. Haben sich die dreisten Diebe schon für den Winter vorbereitet?

Ob sich unbekannte Täter auf einen harten Winter vorbereiten wollten muss die Hildburghäuser Polizei in einem Diebstahl in der Schlossparkpassage in Hildburghausen klären. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstag- bis Dienstagvormittag insgesamt sechs Schneefräsen, die in einem abgesperrten Bereich in einer Tiefgarage eines Wohnkomplexes abgestellt waren.

Die Gerätschaften haben einen Gesamtwert von etwa 21.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fräsen oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

