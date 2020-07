Schleusingen . In Schleusingen kam es am Donnerstag zu einem Unfall, bei dem ein 81-Jähriger einen Lkw rammte.

Senior an Taxi vorbeifahren und kollidiert dabei mit LKW

Ein 81-jähriger Autofahrer war Donnerstagnachmittag laut Polizei mit seinem Auto auf der Ilmenauer Straße in Schleusingen unterwegs.

Als er an einem wartenden Taxi vorbeifahren wollte, übersah er einen LKW auf gleicher Höhe, der in der selben Richtung unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verletzt hat sich niemand.

