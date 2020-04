Serie von Garteneinbrüchen in Apolda und Kromsdorf

Mehrere Garteneinbrüche wurden am Ostersamstag der Polizei Apolda gemeldet. Die Straftaten wurden über den ganzen Tag verteilt unter anderem in den Apoldaer Anlagen „Amselgrund“ und „Grüne Aue“ sowie in Kromsdorf festgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter stahlen neben Werkzeugen auch Spielsachen für Kinder. Zu den Gärten hatten sie sich gewaltsam Zugang verschafft.