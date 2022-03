Sieben Personen bei Unfall an der Autobahnauffahrt Bad Lobenstein verletzt

Bad Lobenstein. Zwei Autos sind an der A9-Anschlussstelle Bad Lobenstein kollidiert. Beim Unfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt.

Bei einem Unfall in Bad Lobenstein sind Samstagabend sieben Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wollte eine 19-Jährige mit ihrem Renault von der Bundesstraße 90 an der Anschlussstelle Bad Lobenstein nach links auf die A9 in Richtung München abbiegen.

Dabei übersah sie einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes. Die beiden Autos stießen zusammen. Die drei Personen im Renault und die vier Personen im Mercedes wurden beim Zusammenprall leicht verletzt, jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen.

Beide Autofahrer kümmerten sich eigenständig um das Abschleppen ihrer Fahrzeuge. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.