Die Polizei sucht nach Zeugen einer Auseinandersetzung in Erfurt. (Symbolbild)

Sieben Verletzte bei Massenschlägerei in Erfurt

Erfurt. In Erfurt ist eine Gruppe von einer anderen Gruppe angegriffen worden. Es gab sieben verletzte Personen. Laut Polizei könne ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden.

In Erfurt gerieten im Bereich "Klein Venedig" bereits am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr zwei Gruppen aneinander. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei eine Gruppe wurde von den anderen angegriffen worden. Dabei wurden sieben Personen im Alter von 20 bis 31 Jahren leicht verletzt.

Bei der Auseinandersetzung habe die Tätergruppe Handys, Bluetooth-Boxen und eine Handtasche von ihren Opfern gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter. Ein politisches Tatmotiv könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es von der Polizei. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (0361/57432-4602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0150503 entgegen.

