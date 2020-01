Polizei bilanziert: Ruhige Silvesternacht im Südharz

„Die Silvesternacht ist überraschend ruhig verlaufen“, bilanziert Martin Kruse von der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Neujahrsmorgen die Silvesternacht. Zu größeren Schlägereien sei es nicht gekommen.

In einem Ilfelder Gasthaus endete schon gegen 17 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern mit einer leichten Körperverletzung: Wegen mehrerer Schläge ins Gesicht ließ sich einer der beiden im Krankenhaus behandeln. Etwa zwei Stunden später, gegen 19.15 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Am Disselberg in Krimderode gerufen: Eheleute - beide alkoholisiert - lieferten sich daheim eine körperliche Auseinandersetzung. Der Polizei gelang die Schlichtung des Streits.

Brennende Wunderkerze in Telekommunikationskasten geworfen

Laut Rettungsleitstelle wurde lediglich die Nordhäuser Berufsfeuerwehr zu zwei Einsätzen gerufen: um 1.10 Uhr wegen einer brennenden Holzpalette in die Grimmelallee, gegen 23.15 Uhr in die Wallrothstraße, Ecke Hagentor wegen eines brennenden Telekommunikationskastens. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte eine brennende Wunderkerze in einen Spalt geworfen, so dass der Kasten lichterloh brannte. Der Störungsdienst der Telekom kündigte einen Einsatz für den Neujahrstag an.

Nicht Pyrotechnik, sondern stumpfe Gewalt seien die Ursache für entglaste Scheiben eines Blumengeschäfts am Nordhäuser August-Bebel-Platz, teilte die Polizei weiter mit.

Und noch eine Nachricht hatten die Beamten: Vermutlich wegen der Knallerei ist ein schwarzer Dackel namens Kurt seinen Besitzern in der Nordhäuser Schumannstraße gegen 20.30 Uhr davongelaufen. Am Neujahrsmorgen war er noch nicht wieder aufgetaucht.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: