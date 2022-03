Ein Simson-Fahrer flüchtete in Sondershausen vor der Polizei (Symbolbild).

Simson-Fahrer auf der Flucht kollidiert in Sondershausen mit Streifenwagen

Sondershausen. Ein 16-Jähriger auf einer Simson wollte sich nicht kontrollieren lassen. Dafür hatte er wohl gleich mehrere Gründe.

Ein 16-jähriger Simson-Fahrer hat bei einer Kontrolle in Sondershausen die Flucht ergriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wollte er sich Samstagnachmittag in der Erfurter Straße nicht kontrollieren lassen und flüchtete vor der Polizei.

Die konnte ihn in der Hans-Schrader-Straße stoppen. Der 16-Jährige hatte keinen Versicherungsschutz für die Simson. Außerdem hatte er wohl technische Veränderungen vorgenommen, sodass seine Fahrerlaubnisklasse nicht mehr ausreichend war. Zudem reagierte noch ein Drogenvortest positiv, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte.

Während der Flucht kollidierte der 16-Jährige mit dem Streifenwagen der Polizei, sodass am Polizeiwagen ein leichter Sachschaden entstand. Er muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.