Simson S51 gestohlen - 13 Meter lange Graffiti - Einbrüche in Jena

Unbekannte sind in der Zeit von 17. bis 22. Januar in eine Garage in der Waldsiedlung in Tautenhain eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie unter anderem eine grüne Simson S51 Enduro.

Der Beuteschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbrüche in Jena

Unbekannte sind in der Zeit vom 21. Januar, 13 Uhr, bis 22. Januar, 13 Uhr, in den Keller der Lützener Straße 2 eingebrochen. Das meldet die Polizei am Sonntag. Die Diebe brachen zwei Kellerabteile auf und entwendeten aus dem Keller ein Fahrrad MTB, Cube (voll gefedert) im Wert von rund 3000 Euro.

Am Samstagmorgen stellten Bewohner der Closewitzer Straße 3 fest, dass unbekannte Täter in den Keller eingebrochen sind. Hier wurden aus einem Keller diverse volle und leere Getränkeflaschen entwendet.

Zwei Täter verschafften sich am Samstag gegen 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Grundstück Am Steiger 99 des Hundesportvereins VDH Gustav Reißenweber. Eine Zeugin bemerkte Geräusche und verständigte die Polizei. Die Täter schlugen ein Fenster ein. Im Gebäude wurden rund 60,- Euro Bargeld und alkoholische Getränke entwendet. Eine Suche nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Polizei Jena sucht Zeugen, welche in den genannten Bereichen verdächtige Personen gesehen haben oder andere Wahrnehmungen gemacht haben, welche zur Tataufklärung beitragen können. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, der meldet sich bitte unter der 03641-810 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Transporter aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge entwendet

Von Donnerstag auf Freitag schlugen unbekannte Täter die Scheibe des Beifahrerfensters eines weissfarbenen Kleintransporters der Marke Ford in der Naumburger Straße (Ortsausgang) in Camburg auf. Aus diesem Transporter entwendeten sie Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 36-jähriger Fiat Fahrer ist Freitagmittag von der Polizei in der Gösener Straße in Eisenberg kontrolliert worden. Ein Drogentest mit ihm reagierte positiv auf die Einnahme von chemischen Substanzen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres war der Mann unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs. Deswegen muss er den Führerschein im Februar abgeben. Darüber hinaus droht ihm ein längeres Fahrverbot.

Wieder Graffiti in Eisenberg

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag mehrere Objekte in Eisenberg besprüht. In der Gösener Straße besprühten sie nach Polizeiangaben die Außenwand einer Lagerhalle mit einem rund 13 Meter langen Schriftzug. Der gleiche Schriftzug wurde an der Hauswand einer Bäckerei in der Claußstraße angebracht. Sachdienliche Hinweise zu den Graffiti bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Drogen weggeworfen

Freitagabend bemerkten Polizeibeamte der PI Saale-Holzland einen jungen Mann in Stadtroda, der sich nach Erblicken des Streifenwagens verstohlen wegdrehte und schnell weglief. Im Irrglauben, die Polizisten hinters Licht führen zu können, ließ der 19-Jährige, auf die auffälligste Art und Weise, ein kleines Behältnis aus seiner Jackentasche gleiten und auf den Boden fallen. Darin befand sich eine geringe Menge der Droge Crystal. Trotz seiner Bemühungen, sich der Drogen zu entledigen, wird nun gegen ihn ermittelt.

