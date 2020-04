Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skulptur aus Holz in Stadtroda von Unbekannten zerstört

Auf dem Skulpturenweg in Stadtroda ist am Mittwochabend oder am frühen Donnerstagmorgen eine Kunstfigur von Unbekannten zerstört worden. Die Figur gehört zu einer Figurengruppe. Sie steht in unmittelbarer Nähe des Rad- und Fußweges zwischen Stadtroda und Quirla, keine zehn Meter entfernt von der stark frequentierten Landesstraße. Die herumliegenden Holzsplitter zwischen den beiden Kunstwerken weisen darauf hin, dass der vordere Teil der Figur mutwillig abgetreten oder herausgerissen wurde.

Auf dem Skulpturenweg in Stadtroda ist eine Kunstfigur von Unbekannt zerstört worden. Die Figur gehört zu einer Figurengruppe. Foto: Jens Henning