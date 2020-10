Hardy Weisheit ist entrüstet: „Bei uns eingebrochen worden, die komplette Werkstatt wurde leergeräumt“, sagt der Chef des Elefantenreservats und Erlebnisparks im Starkenberger Ortsteil Kostitz.

Mitgehen lassen haben der oder die Täter offenbar alles, was nicht niet- und nagelfest war. „Schweißgerät und Flex sind beispielsweise weg. Wir haben jetzt nicht einmal mehr eine Bohrmaschine“, so Weisheit, den aber eines am meisten aufregt: „Sogar die Pediküre-Geräte für die Elefanten wurden geklaut, die bekommt man nicht so einfach wieder.“ Was jemand damit anfangen kann, ist ihm übrigens ein Rätsel.

Hilfe dringend gebraucht

„Das ist ein Fiasko und kostet alles viel Geld“, sagt Hardy Weisheit, der von einer Schadenssumme in Höhe von 10.000 Euro ausgeht. Mindestens. „Es wäre schön, wenn die Leute aufmerksam sind, wenn etwa die seltenen Elefantenpediküre-Geräte irgendwo im Internet zum Verkauf angeboten werden“, so Weisheit, der sich wünscht, dass er dann einen Hinweis bekommt. Und er hofft, dass sein Team Untersützung erhält: „Vielleicht will ja jemand Bohrmaschinen oder andere Geräte loswerden. Wir können gerade alles gebrauchen.“

Die Werkstatt befindet sich mitten auf dem Betriebsareal, der Erlebnisparkchef habe Spuren gesehen. „Die müssen alles durch das Gelände getragen haben. Ein Lattenzaun wurde auch noch eingetreten“, ärgert sich Hardy Weisheit.

Die Altenburger Polizei ermittelt.

Lesen Sie dazu auch

Der Kampf ums Elefantenreservat in Thüringen