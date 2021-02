Sohn drohe sonst zu sterben: Dreiste Corona-Betrüger am Telefon

Ein 88-Jähriger aus der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda bekam am 29. Januar gegen Mittag einen Anruf, heißt es bei der Polizei: Es meldete sich angeblich ein Arzt aus dem Hufelandklinikum. Ihm wurde mitgeteilt, dass sein Sohn, dessen vollständiger Name genannt wurde, an Corona erkrankt sei und im Krankenhaus liegen würde. Durch die Zahlung von 40.000 EUR würde der Sohn die erforderlichen Medikamente erhalten, welche sofort bezahlt werden müssten.

Der vermeintliche Arzt drohte den Sohn sterben zu lassen, wenn der 88-Jährige das Geld nicht aufbringen könne. Über einen anderen Anschluss erreichte der 88-Jährige seinen Sohn und konnte sich vergewissern, dass dieser wohlauf ist. Dies wiederum gab er den vermeintlichen Arzt am Telefon an, woraufhin dieser das Gespräch beendete.

Zu einem versuchten Enkeltrick kam es fast zeitgleich in der Graf-Wichmann-Straße in Apolda. Hier meldete sich angeblich die Enkelin bei der 89-jährigen Oma, welche angab, dringend Geld für einen Hauskauf zu benötigen. Die alte Dame gab an, über keinerlei Wertsachen zu verfügen, sodass die Anruferin das Telefonat beendete. Enkeltrick mit Corona: 88-Jähriger soll 40.000 Euro zahlen

Betrügerische Anrufer fordern 65.000 Euro für angebliche Corona-Impfung