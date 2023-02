Sommerreifen zu früh montiert: B92 im Landkreis Greiz nach Unfall voll gesperrt

Wittchendorf. Bei einem Unfall auf der B92 im Landkreis Greiz wurde ein Autofahrer verletzt. Dem Mann wurde die verschneite Straße zum Verhängnis.

Bei einem Unfall auf der B92 im Landkreis Greiz wurde am Sonnabend ein Autofahrer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der Mann bei Wittchendorf auf der teilweise verschneiten Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Leitplanke gekracht.

Der Fahrer hatte laut Polizei, trotz der aktuellen Witterung, bereits seine Sommerreifen wieder montiert. Durch die Bergungsarbeiten musste die B92 zeitweilig voll gesperrt werden.

