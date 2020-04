Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sonneberg: Audi mit Radschaden einfach abgestellt

Eine skurrile Entdeckung machten Beamte am Donnerstagabend in Sonneberg. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße brach an einem Audi das hintere linke Rad mitsamt Radlager. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig, weshalb der Fahrer es auf dem Radweg abstellte und dann den Ort des Geschehens verließ.

Die Beamten fanden das Fahrzeug und stellten fest, dass es nicht zugelassen war. Die angebrachten Zulassungsplaketten waren unberechtigt angebracht, heißt es in der Polizeimeldung. Beim Durchsuchen des Autos fand die Polizei zudem Betäubungsmittel in der Fahrertür.

Nun wird nach dem Fahrer gesucht. Zeugen haben ihn beobachtet und beschreiben, dass er von kräftiger Statur ist, schwarze lockige Haare hatte und etwa 1,65 Meter groß ist. Der Zeitraum des Vorfalls lag zwischen 18 und 22 Uhr am Donnerstag.

Auf den Fahrer warten nun Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Hinweise nimmt die Polizei Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

