Spektakulärer Unfall in Cursdorf: Golffahrer fliegt aus der Kurve

Cursdorf 45-Jähriger verliert offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug - Feuerwehr und Gemeindearbeiter im Einsatz

Einen spektakulären Unfall gab es am Donnerstag gegen 15 Uhr in Cursdorf. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Golf von der Landesstraße aus Richtung Sonneberg kommend in Richtung Meuselbach durch den Ort. In einer Rechtskurve verlor er nach Angaben der Saalfelder Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Pkw-Fahrer bei dem Unfall nicht ernsthaft verletzt

Der Lichtmast knickte den Angaben zufolge um und fiel auf das Dach eines Hauses, das dadurch beschädigt wurde. Zum Einsatz kamen die Freiwillige Feuerwehr und Mitarbeiter der Gemeinde, die die gröbsten Schäden beseitigten. Ernsthaft verletzt wurde niemand.