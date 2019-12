Gotha. Böse Überraschung am ersten Weihnachtsfeiertag: Die Spülmaschine in der Wohnung von zwei Rentnern in Gotha ist in Brand geraten. Auch ein Hund musste aus der Wohnung gerettet werden.

Spülmaschine fängt Feuer – zwei Menschen und Hund gerettet

In den Mittagsstunden des ersten Weihnachtsfeiertages geriet in der Humboldtstraße in Gotha eine Spülmaschine in der Wohnung eines 70-Jährigen und einer 68-Jährigen in Brand.

Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen und auch den Hund der Mieter aus der Wohnung retten.

Der 70-Jährige und die 68-Jährige wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

