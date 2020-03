Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steine auf die Bundesstraße bei Weida geworfen

Unbekannte warfen Montag gegen 17.10 Uhr Steine auf die Bundesstraße 175, zwischen Abzweig Neustädter Straße und Hinterm Friedhof in Weida. Die unbekannten Täter beschädigten dabei die Frontscheibe eines Volkswagens. Die Polizei nimmt nun Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661/6210 entgegen.

Weiterhin sucht die Polizei Zeugenhinweise für einen Vorfall auf dem Bahnhofsgelände Seelingstädt. Zwischen 29. und 30. März versuchten Unbekannte auf dem Bahngelände in zwei ausrangierte Bahnwaggons einzubrechen. Das misslang und so gingen sie wieder, hinterließen jedoch Sachschaden an den Waggons.

