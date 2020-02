Sollstedt. Am Sonntagabend gegen 21 Uhr musste die Polizei in einen Döner-Imbiss die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung beginnen.

Stich in Bauch: Streit in Sollstedt eskaliert

Ein Streit in einem Döner-Bistro in Sollstedts Halle-Kasseler-Straße soll am Donnerstag derart eskaliert sein, dass ein 21-jähriger Mann aus Sangerhausen mit einem Messer verletzt wurde. Das bestätigte Polizeisprecherin Fränze Töpfer auf Anfrage unserer Zeitung. Die Polizei sei gegen 21 Uhr an den Tatort gerufen worden. Der Beschuldigte, ein 20-jähriger Bleicheröder, habe selbst den Notruf gewählt. Demnach, so berichtet Töpfer, habe er sich mit dem Messer nur gegen einen Angriff des Sangerhäusers wehren wollen, der daraufhin in die Klinge gelaufen sei. Laut Polizei handele es sich um eine vier Zentimeter lange Klinge, sodass es nicht zu dramatischen Verletzungen kam. Der nur leicht verletzte Mann musste nicht im Klinikum behandelt werden. Die Nordhäuser Polizeiinspektion hat dennoch die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.