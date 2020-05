Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streifenwagen gerammt: Vier Verletzte nach wilder Verfolgungsjagd

Bei einer wilden Verfolgungsjagd, die auf der A4 endete, wurden vier Personen verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, wollte sie am Sonntagabend in Friedrichroda einen 23-jährigen Autofahrer kontrollieren. In dem Auto befanden sich noch zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren, sowie eine 29-Jährige. Der 23-Jährige entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung A4. Während der Flucht hätten die Insassen gezielt Gegenstände aus dem Fahrzeug geworfen, um die Polizeibeamten zu behindern.

Bei den Gegenständen handelte es sich augenscheinlich auch um Einbruchswerkzeug. Der Fahrer habe sämtliche Anhaltesignale missachtet und gefährdete die Einsatzkräfte mit Ausbremsmanövern und Rammversuchen. Die Fahrt erstreckte sich von Friedrichroda über Waltershausen auf die A4. Hinter dem Rastplatz Hörselgau rammte der Fahrzeugführer ein Polizeifahrzeug und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen.

Er überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Alle vier Insassen wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein Drogentest bei dem Fahrzeugführer verlief positiv auf Amphetamine. Der 23-Jährige hat keine gültige Fahrerlaubnis. An dem Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Die Gesamtumstände der Flucht seien momentan Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Gegen den 23-Jährigen werde wegen einer Vielzahl von Delikten, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung, ermittelt.