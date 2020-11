Streit in Ilmenau eskaliert: 46-Jähriger mit scharfem Gegenstand schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung hat am Samstagabend ein 46 Jahre alter Mann in der Bergrat-Mahr-Straße in Ilmenau schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21 Uhr offenbar mit einem 43-Jährigen in Streit geraten, der ihn schließlich mit einem scharfen Gegenstand im Gesicht verletzt habe.

Der Schwerverletzte wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden.

