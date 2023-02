Über die Fahrweise eines Postboten hat sich in Sömmerda ein Anwohner geärgert. Es kam zum Streit (Symbolfoto).

Streit über Fahrweise eines Postboten eskaliert in Sömmerda: Mehrere Verletzte

Sömmerda. Ein Mann aus Sömmerda hatte sich über die Fahrweise eines Postboten beschwert. Das wollte der Postbote allerdings nicht akzeptieren.

Zu einem handfesten Streit ist es Mittwochmittag in Sömmerda gekommen. Ein 45-jährigen Anwohner sei mit einem 34-jährigen Postboten wegen dessen Fahrweise in Streit geraten, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden Streithähne wurden durch Anwohner getrennt. Der Postbote konnte dies jedoch nicht auf sich sitzen lassen und holte ein unbekanntes Reizgas aus seinem Auto. Mit diesem sprühte er in Richtung des 45-jährigen Anwohners und den noch anwesenden Streitschlichtern, die dadurch leicht verletzt wurden.

Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

