Bad Blankenburg. Zwei Männer sind wegen einer Pachtfläche in Streit geraten. Ein Herr drohte dem anderen, denn er wollte das Flurstück selbst bewirtschaften - trotz bestehender Pachtverträge.

Streit um Pachtfläche eskaliert in Bad Blankenburg auf offener Straße

Am Ostersonntag ist in den Vormittagsstunden der Streit um eine landwirtschaftliche Pachtfläche in Bad Blankenburg eskaliert.

In der Grießbacher Straße fuhr ein Mann zunächst mit seinem Auto beschleunigt auf einen anderen zu und bremste kurz vor diesem ab. Danach drohte der Autofahrer dem anderen.

Ursache der Auseinandersetzung war eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die einer der Streithähne selbst bewirtschaften wollte. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Angefahrene für die umstrittenen Flurstücken gültige Pachtverträge vorlegen konnte.

Gegen den Landwirt wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und der versuchten Nötigung ermittelt.