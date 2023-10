Streit um rauchenden Mann in Erfurter Straßenbahn eskaliert

In Erfurt führte ein Streit über das Rauchen in einer Straßenbahn zu einem Ausflug ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Erfurt. Ein Mann, der in einer Erfurter Straßenbahn rauchen wollte, landete nach einem Streit im Krankenhaus.

In Erfurt entbrannte am Sonntag ein Streit über eine Zigarette in einer Straßenbahn. Demnach hatte ein 28 Jahre alter Mann die Absicht, während der Fahrt eine Zigarette zu rauchen, wie die Polizei in einer Meldung schreibt.

Das gefiel anderen Fahrgästen nicht, so dass sie den Raucher auf sein Fehlverhalten ansprachen. Nun gerieten die Beteiligten in Streit, der sich zu einer handfesten Auseinandersetzung steigerte und sich auch außerhalb der Straßenbahn fortsetze. Der Raucher erlitt dabei leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

