Streit um verschmutzte Gartengeräte eskaliert: Zwei Verletzte in Gartenanlage

Untermaßfeld. Ein Streit zwischen zwei Gartennachbarn hat im Landkreis Schmalkalden-Meiningen einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei verursacht. So eskalierte die Auseinandersetzung.

Am Sonnabend ist in einer Gartenanlage in Untermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ein Streit zwischen zwei Gartennachbarn eskaliert. Laut Polizei erschien ein 40-jähriger Untermaßfelder bei seinem Parzellennachbarn, packte diesen am Hals und drängte ihn in Richtung seiner Gartenhütte.

Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Kontrahenten, wobei beide leicht verletzt wurden. In Folge der Auseinandersetzung kamen Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Nach bisherigen Ermittlungsstand war der Auslöser des Streits ein verschmutzt zurückgegebenes Gartengerät.

