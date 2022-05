Streit unter jungen Leuten eskaliert in Leinefelde: Mann mit Schreckschusswaffe schwer im Gesicht verletzt

Leinefelde-Worbis. Ein 17-Jähriger soll in Leinefelde einen jungen Mann mit einer Schreckschusswaffe schwer verletzt haben. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Leuten war zuvor eskaliert.

Auf dem Zentralen Platz in Leinefelde eskalierte in der Nacht zum Freitag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Wie die Polizei mitteilt, waren sie zuvor in einer Gaststätte. Nachdem diese geschlossen hatte, gerieten die angetrunkenen jungen Leute in Streit.

Dabei soll ein 17-Jähriger mit einer Schreckschusspistole auf einen 25-Jährigen eingeschlagen und ihn im Gesicht schwer verletzt haben. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Passanten hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Was genau sich abgespielt hat, sei noch völlig unklar, so die Polizei. Offenbar war der 17-jährige Tatverdächtige im Vorfeld selbst Opfer einer Körperverletzung geworden. Die Ermittlungen dauern an.

